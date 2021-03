Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW landet in Bach - Fahrer verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Ein 18-jähriger Fahrer ist am Montag (29.03.2021) gegen 18.50 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der Bundesstraße 507 (B507) zwischen Neunkirchen-Seelscheid verunglückt. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Nach Angaben des jungen Mannes war er mit seinem Ford mit angepasster Geschwindigkeit auf der B507 in Richtung Ingersau unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der Ford kollidierte mit der Leitplanke und wurde in die Böschung eines Baches geschleudert. Der Wagen kam dann mit der Front senkrecht im Bach stehend in seine Endposition. Gestützt wurde das Auto von der Brücke über dem Bach. Der 18-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid kletterte selbständig aus dem Kleinwagen.

Die alarmierte Feuerwehr richtete im Bach Ölsperren ein, da aus dem stark beschädigten Ford Betriebsstoffe austraten. Die zuständige Umweltbehörde wurde über den Vorfall informiert. Ein Abschleppunternehmen barg das Auto aus dem Bach und transportierte es ab. Der Sachschaden am Wagen beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat ermittelt, ob möglicherweise eine überhöhte Geschwindigkeit oder die Ablenkung durch ein Smartphone für den Unfall verantwortlich sind. (Bi)

