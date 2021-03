Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Party im Wald - Platzverweise und Anzeigen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Montag (29.03.2021) um kurz vor Mitternacht wurden in Neunkirchen- Seelscheid in der Straße "Im Immenthal" mehrere PKW von mutmaßlich Jugendlichen beschädigt. In drei Fällen wurden die Außenspiegel abgeschlagen. An einem Fahrzeug wurde die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Die Polizei bekam Hinweise auf eine Gruppe junger Menschen, die offensichtlich seit den Nachmittagsstunden im angrenzenden Waldstück feiern sollen.

Es wurden mehrere Streifenwagen und auch zwei Diensthunde angefordert, um die nach Zeugenangaben rund 20-köpfige Gruppe zu kontrollieren. In der Nähe der Teiche konnten insgesamt sechs Verdächtige angetroffen werden. Die jungen Frauen und Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren aus Much und Neunkirchen-Seelscheid hatten in einer Schutzhütte Geburtstag gefeiert. Mit den Beschädigungen an den Autos wollten sie aber nichts zu tun haben.

Alle Personen bekamen einen polizeilichen Platzverweis und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Die Kriminalpolizei ermittelt in vier Fällen wegen Sachbeschädigung an PKW. Zeugenhinweise bitte an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell