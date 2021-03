Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Streit die Handtasche geraubt

Siegburg (ots)

Ein 23 und 39 Jahre altes Paar war, nachdem man auf einem Supermarktparkplatz an der Industriestraße in Siegburg gemeinsam Alkohol konsumiert hatte, am Montagnachmittag (29.03.2021) in Streit geraten. Dabei stieß der 39-jährige Mann seine Partnerin zu Boden und entriss ihr die Handtasche.

Ein 30-jähriger Bundespolizist, der in seiner Freizeit dort einkaufen war, bemerkte den Streit und stellte sich auf die Seite der 23-Jährigen. Beide forderten lautstark die Herausgabe der Handtasche. Der 39-Jährige bedrohte die beiden daraufhin mit einem Messer und lief mit seiner Beute in Richtung der Mahrstraße davon. Der Bundesbeamte alarmierte seine Kolleg*innen auf der Polizeiwache und verfolgte den Flüchtigen. Ein weiterer Verfolger auf einem Fahrrad, ein 26-Jähriger, der ebenfalls Bundespolizist ist, gesellte sich dazu. Gemeinsam konnten sie den Streifenwagen an den Flüchtigen heranführen. Uniformierte Kräfte nahmen den 39-Jährigen in Höhe des Ärztehauses dann gegen 19.00 Uhr vorläufig fest.

Der 39-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Er wurde überwältig und in Handfesseln zur Polizeiwache gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund einem Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Messer mit dem er der 23- Jährigen und dem Zeugen gedroht hatte, konnte im Durchgang des Ärztehauses gefunden werden. Der 39-Jährige hatte es während seiner Flucht weggeworfen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes, Bedrohung und Widerstands gegen Polizeibeamte dauern an. Der Mann aus Siegburg musste wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell