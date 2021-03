Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Motorradfahrers

Windeck (ots)

Am Sonntag 28.03.2021 um 14:06 Uhr, befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern die Landstraße 312 aus Richtung Ruppichteroth kommend in Fahrtrichtung Windeck - Herchen. In dem kurvenreichen Streckenverlauf kam ein 60 - jähriger Solinger mit seiner Honda, ohne Fremdeinwirkung, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer stürzte mit seinem Fahrzeug mehrere Meter eine Böschung hinab. Es entstand nur geringer Sachschaden. Allerdings verletzte sich der Fahrer nicht unerheblich. Zur weiteren Versorgung wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der den Verletzten in ein Krankenhaus transportierte. Angehörige wurden informiert. Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung wurde die Landstraße zeitweise gesperrt. (Mac.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell