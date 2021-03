Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrskommissariat ermittelt: Radfahrer stößt anderen Radfahrer und begeht Unfallflucht

Hennef (ots)

Am Dienstagmittag (23.03.2021) gegen 14.45 Uhr alarmierte die Ehefrau eines 69-jährigen Hennefers die Polizei, weil ihr Mann vom Fahrrad gestoßen worden sei und nun verletzt im Hanfbachtal liege.

Mit Blaulicht und Martinshorn suchten Hennefer Polizisten den Bereich der Landstraße 125 (L125) ab und trafen den Senior am Wegesrand zwischen Hennef-Lanzenbach und Dahlhausen an. Ein Rettungswagen erschien ebenfalls vor Ort und brachte den leicht verletzten Hennefer ins Krankenhaus.

Der 69-Jährige schilderte der Polizei, dass er mit seinem Pedelec auf einem befestigten landwirtschaftlichen Weg, parallel der L125, von Röttgen in Richtung Hermesmühle unterwegs war. Auf halber Strecke stand nach Aussage des 69-jährigen ein männlicher Mountainbiker am Wegesrand und hantierte an seinem Rad. Der Senior fuhr an dem circa 30 Jahre alten Unbekannten vorbei weiter in Richtung Hermesmühle. Rund 200 Meter weiter fuhr der Mountainbiker links an dem 69-Jährigen vorbei und schlug ihm grob auf die linke Schulter. Dadurch verlor der Pedelecfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad, kam nach rechts vom Weg ab und prallte gegen einen Baum.

Der Mountainbiker mit schwarzem Fahrradhelm fuhr mit seinem neonfarbenen Sportrad weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Mountainbikefahrer machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell