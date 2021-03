Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kundendienstfahrzeuge aufgebrochen

Hennef (ots)

Am Dienstagmorgen (23.03.2021) mussten Monteure bei Arbeitsbeginn feststellen, dass ihre Kleintransporter aufgebrochen worden waren. An einem weißen Renault Kastenwagen, der auf der Lauthausener Straße in Hennef-Allner abgestellt war, hatten die Täter das seitliche Dreiecksfenster, vermutlich mit einem Nothammer, eingeschlagen und den Wagen geöffnet. Aus dem Laderaum stahlen sie zwei Bohrmaschinen und einen Trennschleifer. Die Geräte der Marke Hilti haben einen Wert von rund 1.200 Euro.

In derselben Nacht hatten sich mutmaßlich die gleichen Täter bereits an einem "Im Bröltal" geparkten Citroen Transporter versucht. Dort war die Scheibe der Heckklappe, vermutlich auch mit einem Nothammer, beschädigt worden. Da das Fenster mit einer Werbefolie beklebt war, fiel das zerbrochene Glas nicht in sich zusammen und die Diebe ließen von ihrer Tat ab.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell