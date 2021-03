Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hoher Sachschaden durch Kabeldiebstahl

Siegburg (ots)

Auf einer Baustelle am Umspannwerk an der Lindenstraße in Siegburg wurden rund 200 Meter verlegte Kupferleitung entwendet. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Mitarbeiter der beauftragten Baufirma bemerkten am Montagmorgen (22.03.2021), dass zwei jeweils 100 Meter lange Leitungsstränge aus den Kabelkanälen in der Erde fehlten.

Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass zwei Zaunelemente zum Gelände des Umspannwerks aufgeschnitten wurden. Die Einstiegstelle liegt abseits der Lindenstraße und ist durch einen geschotterten Wirtschaftsweg erreichbar. Die Täter waren augenscheinlich mit einem Fahrzeug durch den aufgebrochenen Zaun auf das Betriebsgelände gefahren, um die Kupferkabel, die vermutlich in kurze Einzelstücke zerlegt worden waren, abzutransportieren. Zudem brachen sie drei Materialcontainer auf. Ob etwas daraus fehlte, konnten die Anwesenden nicht sagen.

Die Polizei suchten Zeugen, die seit Samstagnachmittag (20.03.2021) verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

