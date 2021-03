Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - 5 Personen verletzt ins Krankenhaus

Lohmar (ots)

Am Samstagabend (20.03.2021) gegen 20.40 Uhr bemerkte ein 19-jähriger Autofahrer aus Siegburg viel zu spät, dass das vorausfahrende Fahrzeug nach links auf ein Tankstellegelände abbiegen wollte und verkehrsbedingt auf der Hauptstraße in Lohmar angehalten hatte. Der junge Mann fuhr mit seinem VW Polo auf den stehenden SUV eines 19-jährigen Lohmarers auf und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Opel eines ebenfalls 19 Jahre alten Troisdorfers. Der in Richtung Donrath fahrende Troisdorfer verlor bei dem Zusammenstoß die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand. Alle Autofahrer sowie die 19-jährigen Beifahrer in den Fahrzeugen der Fahrer aus Lohmar und Troisdorf wurden bei der Kollision leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der VW Polo und der Opel Corsa mussten aufgrund der Unfallschäden abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Warum der 19-jährige Siegburger den wartenden VW Tiguan zu spät wahrgenommen hat, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Möglicherweise war der Fahrer durch die Nutzung eines Smartphones am Steuer abgelenkt. Zur Beweissicherung wurde das Smartphone des jungen Mannes von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Bi)

