Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hennef (ots)

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt Am 19.03.2021 (Freitag) gegen 14:00 Uhr wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw in Hennef schwer verletzt. Der noch ansprechbare Biker aus Lohmar wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst im Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte eine 38-jährige Henneferin mit ihrem Mercedes Kleinwagen von der Straße Im Lohkamp in Hennef-Happerschoß nach links auf die Landstraße 352 abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den 18-jährigen Lohmarer auf seiner Suzuki, der sich vorfahrtberechtigt von links auf der L 352 der Einmündung näherte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer über die Front des Pkw geschleudert wurde und schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb. Zu dem Einsatz wurden die Unfallaufnahmegruppe der Polizei Rhein-Sieg zur Beweisaufnahme und Beamte des Verkehrskommissariats hinzu gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 20000,- Euro geschätzt. Die Unfallfahrzeuge mussten von Abschleppwagen abtransportiert werden. Es kam durch den Unfall und die Folgemaßnahmen zu leichten Verkehrsbehinderungen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell