Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Serienladendieb vorläufig festgenommen

Siegburg (ots)

Insgesamt siebenmal ist ein 24-Jähriger in verschiedenen Städten in den letzten vier Monaten beim Ladendiebstahl erwischt worden. Gestern Nachmittag (18.03.2021) versuchte er sein Glück in einem Supermarkt "Am Turm" in Siegburg. Der Ladendetektiv ertappte ihn beim Diebstahl einer Flasche Kräuterlikör, einer Linkshänder-Kinderschere und eines USB-Sticks im Gesamtwert von rund 50 Euro. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei erklärte der derzeit in einem Düsseldorfer Hotel aufhältige Tatverdächtige, er habe lediglich vergessen zu bezahlen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei hat sich der 24-Jährige bislang einer gerichtlichen Verurteilung wegen der Diebstähle entzogen. Er wird heute (19.03.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der prüft, ob Untersuchungshaft angeordnet wird. Das Ergebnis der richterlichen Überprüfung steht noch aus. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell