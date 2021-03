Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Achtung! Falsche Gewinnversprechen - Mucherin vor Betrug bewahrt

Ein Dokument

Much (ots)

Zwischen dem 16.03.2021 und dem 18.03.2021 erhielt eine 75-Jährige aus Much mehrere Anrufe von einer unbekannten Frau, die ihr mitteilte, sie habe einen sechsstelligen Eurobetrag gewonnen. Damit der Gewinn ausgezahlt werden könne, sollte die Seniorin Wertgutscheine bei einem Discounter kaufen und die Nummern telefonisch durchgeben. Die Mucherin folgte den Anweisungen, kaufte Gutscheine im Wert von 200,- Euro und teilte die Nummern mit. Am 18.03.2021 kam ein erneuter Anruf. Diesmal von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin des Finanzamtes Berlin ausgab. Die Anruferin wies die 75-Jährige an, 4000,- Euro auf ein Auslandskonto zu überweisen. Dabei würde es sich um Bearbeitungsgebühren und Transfergebühren handeln. Erst danach würde die Gewinnsumme ausgezahlt. In der Hoffnung auf die hohe Geldsumme ging die Seniorin zu ihrer Bankfiliale in Much und wandte sich an eine Angestellte, um die Überweisung auf das Auslandskonto vorzunehmen. Die Mitarbeiterin der Bank schöpfte sofort Verdacht und erklärte der Kundin, dass es sich wahrscheinlich um einen Betrugsversuch handeln würde. Dies war der 75-Jährigen einsichtig. Sie war dank der umsichtigen Bankmitarbeiterin vor einem weiteren finanziellen Schaden bewahrt worden und erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Tipps zum Schutz vor dieser Betrugsmasche sind dem beigefügten Informationsblatt zu entnehmen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell