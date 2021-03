Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb in Untersuchungshaft

Siegburg (ots)

Am 16.03.2021 gegen 14:40 Uhr wurde ein 33-jähriger Bonner in einer Siegburger Drogerie beim Ladendiebstahl erwischt. Er hatte Parfüms und Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro entwendet und versucht, sie in seinen Socken aus dem Geschäft in der Holzgasse zu schmuggeln. Der 33-Jährige, der bereits mehrfach unter anderem wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist, wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr.(Ri)

