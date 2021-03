Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baustellendiebstahl in Windeck

Windeck (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16.03.2021) machten sich Unbekannte auf einer Straßenbaustelle an der Hauptstraße in Windeck-Dattenfeld zu schaffen. Die Täter entwendeten unter anderem 150 Meter Stromkabel. Weiterhin brachen sie in die Führerkabinen von zwei Baggern ein und versuchten die Hauptschalter kurzzuschließen. Dies gelang ihnen allerdings nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eitorf unter Tel.: 02241 541-3421 entgegen.(Ri)

