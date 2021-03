Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zu Montag, 15.03.2021, drangen unbekannte Täter in eine Bäckerei in Much an der Hauptstraße, nahe der Einmündung Adamsweg, ein. Sie hebelten die gläserne Schiebetür des Haupteingangs auf. Die Unbekannten entwendeten zwei Kasseneinsätze, die jeweils einen kleineren dreistelligen Geldbetrag enthielten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden.(Ri)

