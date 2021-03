Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mercedesräder gestohlen

Troisdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen 13.03.2021 und 15.03.2021, machten sich Unbekannte an zwei Limousinen in einer Tiefgarage in Troisdorf zu schaffen. Die Täter bockten die Fahrzeuge hoch, demontierten die Räder und nahmen sie mit. Anschließend ließen sie die Autos auf offenbar mitgebrachte Altreifen ab. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen Mercedes-Benz C 220 d und einen Mercedes Benz CLS 250. Wie die Täter in die Gemeinschaftstiefgarage an der Hannoversche Straße gelangten, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

