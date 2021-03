Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß im Graupelschauer: Ein Verletzter.

Windeck (Wilberhofen) (ots)

Gegen 16:10 Uhr befährt ein 42jähriger Sankt Augustiner mit seinem PKW die K55 in Richtung Ruppichteroth. Es herrscht schlechtes Wetter (starker Graupelschauer). In der Nähe von Wilberhofen kommt er in einer steigenden Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallt dort gegen einen Baum, schleudert im Anschluss zurück auf die Fahrbahn und kollidiert schließlich mit dem PKW einer 32jährigen Frau aus Windeck, die zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Ruppichteroth kommt. Durch den Zusammenstoß wird ihr 42jähriger Beifahrer leicht verletzt. An beiden PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die K55 bleibt während der Unfallaufnahme für ca. 90 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt; der Verkehr kann über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.(flo)

