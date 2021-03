Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - hoher Beuteschaden

Eitorf (ots)

Am Mittwochabend (10.03.2021) gegen 20.45 Uhr kehrten die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses an der Stephanstraße in Eitorf-Mühleip vom Einkauf zurück. Als sie das Wohnzimmer betraten, stellten sie fest, dass die Terrassentür zum Garten offen stand und dass in Höhe Türgriffs ein Loch in die Scheibe geschlagen worden war. Sie verständigten umgehend die Polizei.

Nachdem die Polizei am Tatort eingetroffen war, wurde das Haus nach Einbruchsspuren abgesucht. Das Schlafzimmerfenster war ebenfalls in Höhe des Türgriffs eingeschlagen worden, es war jedoch noch verschlossen. Auf dem Bett der Geschädigten lag eine Schmuckkassette, aus der Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.

Wie Fußspuren im Garten zeigten, waren die Täter über den Zaun auf der Rückseite des Hauses auf das Grundstück gelangt. Zunächst hatten sie versucht, das Schlafzimmer gewaltsam zu öffnen. Dieses misslang und sie schlugen das Glas der Terrassentür ein. Sie griffen durch das entstandene Loch und legten den abschließbaren Türgriff, bei dem der Schlüssel steckte, um.

Offensichtlich waren sie von den zurückkehrenden Bewohnern gestört worden, da sie die bereitgelegte Beute zurück ließen und das Wohnzimmer, trotz offenstehender Terrassentür, noch nicht ausgekühlt war.

Die Polizei in Eitorf sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 20.45 Uhr, im Bereich Eitorf-Mühleip beobachtet haben. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell