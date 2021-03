Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 10-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Lohmar (ots)

Ein 10-Jähriger aus Lohmar ist am Mittwoch (10.03.2021) bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Steinhauerhäuschen" in Lohmar-Kreuznaaf leicht verletzt worden. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Der Junge hatte gegen 07.35 Uhr seine ältere Schwester zur Schulbushaltestelle an der Einmündung "Steinhauerhäuschen"/Bönnerbergstraße begleitet. Nachdem die Schülerin in den Bus gestiegen war, lief der 10-Jährige hinter dem Bus auf die Bönnerbergstraße. Er wollte nach Hause und prallte dort gegen den vorderen Kotflügel eines vorbeifahrenden VW Passat. Der Fahrer des Kombis, ein 31-jähriger Lohmarer, befuhr die Bönnerbergstraße in Richtung Bonner Straße. Nach eigenen Angaben war er mit geringer Geschwindigkeit an dem Schulbus vorbei gefahren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell