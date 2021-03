Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahmen nach Handtaschendiebstahl

Sankt Augustin (ots)

Zwei 24 und 41 Jahre alte Männer aus Sankt Augustin und Troisdorf nutzten am Montagmittag (08.03.2021) die kurze Unaufmerksamkeit einer 50-jährigen Frau und stahlen ihre Handtasche, die sie auf einem Tisch in einem Kiosk an der Mendener Straße in Sankt Augustin abgestellt hatte.

Die Geschädigte lief den Dieben hinterher und konnte den 41-Jährigen festhalten, der die schwarze Handtasche unter seiner Jacke versteckt hielt. Es kam zu einem Gerangel und die 50-Jährige konnte dem Täter die Beute entreißen. Die Täter entfernten sich in Richtung der S-Bahn-Haltestelle Mülldorf. Die Geschädigte lief zurück zum Kiosk und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens an der Haltestelle lief der 41-Jährige über die Gleisanlage in Richtung Siegburg davon. Sein 24-jähriger Begleiter ließ sich widerstandslos festnehmen. Während eine Beamtin dem Flüchtigen folgte, lief ihm eine zweite Streifenwagenbesatzung auf dem Wartungssteig entgegen.

In Höhe der Siegüberführung bemerkte der 41-Jährige, dass er gleich den Polizisten in die Arme läuft und er verließ die Gleisanlage in Richtung Siegniederung. Dort wurde er jedoch eingeholt und überwältigt.

Die beiden festgenommenen Männer kamen mit zur Polizeiwache. Nachdem sie erkennungsdienstlich behandelt und von der Kripo vernommen worden waren, konnten sie wegen fehlender Haftgründe gehen. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauert an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell