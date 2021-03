Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer nach Kollision mit Kleintransporter schwer verletzt

53773 Hennef-Adscheid (ots)

Ein 54jähriger Hennefer befährt mit seinem Kleintransporter die Steiner Straße aus Richtung Stein kommend und will in Adscheid nach rechts in die Agathastraße einbiegen. Weil die Agathastraße in einem spitzen Winkel auf die Steiner Straße stößt, lenkt der 54jährige seinen Transporten zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn, um so besser in die Agathastraße einbiegen zu können. Dabei übersieht er wegen der tief stehenden Sonne den ihm entgegenkommenden Radfahrer, einen 51jährigen Mann aus Hennef, der mit seinem Mountainbike in Richtung Stein unterwegs ist. Der 51jährige trägt einen Fahrradhelm. Es kommt noch auf der Fahrspur des Radfahrers zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer schwer verletzt wird. Er wird in das Krankenhaus Siegburg eingeliefert. Der LKW-Fahrer bleibt unverletzt. Weder an dem Kleintransporter, noch am Fahrrad entstand ein Sachschaden. (flo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell