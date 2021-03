Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub in Postagentur

Hennef (ots)

Am Donnerstag (04.03.2021) gegen 15:40 Uhr betrat ein Mann die Postagentur in Hennef-Uckerth an der Straße Am Markt. Der Unbekannte bedrohte die allein anwesende 54-jährige Angestellte mit einem Messer und zwang sie, die Kasse zu öffnen. Der Täter nahm das Bargeld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß über den Pantaleon-Schmitz-Platz in Richtung der Westerwaldstraße. Der Täter wird als 180 bis 185 cm groß und schlank mit grün-braunen Augen beschrieben. Er trug eine blaue Jeanshose und einen blauen Kapuzenpullover mit einer mehrfarbigen Applikation auf dem Rücken. Die Kapuze des Shirts hatte er über den Kopf gezogen und das Gesicht mit einer Corona-Schutzmaske abgedeckt. Er sprach akzentfrei Deutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell