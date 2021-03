Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall durch verlorenes Rad

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch, 03.03.2021 gegen 19:00 Uhr war ein 49-jähriger Kölner mit seinem Pkw auf dem Mauspfad in Troisdorf unterwegs. Bei der Fahrt aus Richtung der Altenrather Straße kommend in Richtung der Belgische Allee, bemerkte der Fahrer, wie sich von seinem historischen Fiat 500 (Baujahr 1971) das rechte Hinterrad ablöste. Sofort geriet das Auto außer Kontrolle und ins Schleudern. Der Fiat überschlug sich und kam am Fahrbahnrand wieder auf seinen drei Rädern zum Stehen. Der 49-Jährige konnte das Auto äußerlich nahezu unverletzt verlassen. Er wurde im Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Fiat 500, an dem ein Totalschaden entstanden war, wurde von der Polizei zur technischen Untersuchung sichergestellt.(Ri)

