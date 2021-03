Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen in Eitorf und Windeck

Eitorf/Windeck (ots)

Am 02.03.2021 führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Eitorf Verkehrskontrollen im Raum Eitorf und Windeck durch. Insgesamt wurden 150 Fahrzeuge kontrolliert. Besonders auffällig waren die Mängel am Iveco-Kastenwagen eines Schrottsammlers, der zudem nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Wegen massiven Durchrostungen, Verlust von Betriebsstoffen und technischen Veränderungen musste das Fahrzeug sichergestellt und abtransportiert werden. Zudem lagen Verstöße gegen das Abfallbeseitigungsgesetz vor. Ansonsten wurden unter anderem zahlreiche Tempoverstöße, technische Mängel, Gurtverstöße oder Handynutzung am Steuer geahndet.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell