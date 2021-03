Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tabakwaren bei Kioskeinbruch gestohlen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 02.03.2021, brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Hippolytusstraße in Troisdorf ein. Zugang verschafften sich die Täter, indem sie eine Feuerschutztür vom angrenzenden Treppenhaus aus aufbrachen. Die Unbekannten entwendeten Tabakwaren im Wert von rund 15.000,- Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell