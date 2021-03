Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall in Ruppichteroth

Ruppichteroth (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 27.02.2021, kam es in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall. Gegen 06:20 Uhr befuhr eine 28-jährige Engelskirchenerin die Bundestraße 478 (B 478), aus Richtung Waldbröl kommend. Bei dem Versuch über rechtsseitig gelegene Parkboxen ein Wendemanöver einzuleiten, übersah die Frau eine ebenfalls aus Richtung Waldbröl kommende Nürmbrechterin, die in Richtung Hennef weiterfahren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzten. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. (Mi)

