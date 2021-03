Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Troisdorfer hortete illegale Waffen und Munition

Bild-Infos

Download

Troisdorf (ots)

Durch den Hinweis einer Bekannten ist Ende Februar (18.02.2021) ein Sammler illegaler Kriegswaffen aufgeflogen. Der 55-jährige Mann sollte nach Angaben der Zeugin mehrere Waffen und Munition offen in seiner Wohnung liegen haben. Bei der Durchsuchung seiner Anschrift in Troisdorf stießen die Beamten tatsächlich auf eine umfangreiche Sammlung scharfer Waffen aus dem 1. und 2. Weltkrieg, darunter mehrere halb- und vollautomatische Gewehre der Wehrmacht samt passender Munition. Aber auch Hand-, Wurf- und Panzergranaten gehörten zu der Sammlung, die der Troisdorfer in einem offenen Regal aufbewahrte. Der 55-Jährige, der nicht mal einen Waffenschein besitzt, zeigte sich kooperativ und händigte der Polizei alle Bestandteile seiner Sammlung aus. Nach eigenen Angaben haben Waffen und "Zubehör" einen Wert von rund 13.000 Euro. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- sowie das Kriegswaffenkontrollgesetz. (fh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell