Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte nach Wendemanöver

Ruppichteroth (ots)

Eine 28-jährige PKW-Fahrerin aus Engelskirchen befuhr am 27.02.2021, gegen 06.20 Uhr, die Brölstraße (B 478) in Höhe der Ortslage Ruppichteroth und wendete dort ihr Fahrzeug. Dabei übersah sie eine in Richtung Hennef fahrende 29-jährige Autofahrerin aus Nümbrecht. Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge der beiden Damen waren nicht mehr fahrbereit. (JK)

