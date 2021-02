Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Geld und Zigaretten entwendet

Siegburg (ots)

Der Tatort liegt in der Gartenstraße in Siegburg und nicht wie zunächst gemeldet in Hennef. Ich bitte die Irritation zu entschuldigen. (Bi)

Als der Betreiber eines Lebensmittelmarktes an der Gartenstraße in Siegburg gestern Morgen (25.02.2021) gegen 07.00 Uhr seinen Laden aufschließen wollte, stellte er fest, dass der Schließzylinder fehlte und die Eingangstür aufgehebelt worden war. Er verständigte umgehend die Polizei. Zusammen mit den alarmierten Beamten betrat er das Geschäft. Es fehlte die Wechselgeldkasse mit rund 150 Euro Bargeld und eine bislang unbekannte Menge Zigaretten. Die Täter hatten zudem zwei Wasserpfeifen und das Aufzeichnungsgerät der Videoüberwachungsanlage mitgehen lassen. Die Polizei bitte um Hinweise zu verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell