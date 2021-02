Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer leicht verletzt

Siegburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (25.02.2021) missachtete ein 35-jähriger Autofahrer aus Waldbröl beim Abbiegen die Vorfahrt eines Fahrradfahrers, der in Siegburg auf der Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Der 38-jährige Radler stürzte über die Motorhaube und wurde leicht verletzt.

Gegen 12.15 Uhr wollte der Mercedes-Fahrer aus der Wahnbachtalstraße nach links auf die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Sankt Augustin abbiegen. Nach Zeugenangaben hielt er mit seinem Wagen an der Sichtlinie an und bog dann ab. Dabei achtete er offensichtlich nicht auf den Rennradfahrer aus Sankt Augustin und kollidierte mit ihm. Der 38-Jährige trug einen Fahrradhelm und zog sich beim Sturz auf die Fahrbahn leichte Prellungen im Gesicht zu, die ambulant behandelt werden mussten. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf weniger als 1.000 Euro. (Bi)

