Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - 21-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Bild-Infos

Download

Ruppichteroth (ots)

Ein 21-jähriger Kölner war am Donnerstagmittag (25.02.2021) mit seiner Kawasaki im Derenbachtal unterwegs. Begleitet wurde er von einer 23-jährigen Frau aus Köln, die ebenfalls eine Kawasaki steuerte. Auf der Kreisstraße 17 (K17) in Höhe der Ortschaft Ruppichteroth-Tanneck überholte die 23-Jährige einen vorausfahrenden Müllwagen. Der 21-Jährige setzte ebenfalls zum Überholen an und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW einer 28-Jährigen aus Breitscheid. Sie fuhr mit ihrem Mazda auf der K17 in Richtung Bundesstraße 478 (B478). Die junge Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte frontal mit dem Motorrad des 21-Jährigen. Der Kölner wurde bei der Kollision schwer verletzt, war aber ansprechbar. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Autofahrerin und ihr Säugling, der sich beim Unfall mit im Auto befand, wurden zur Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus gefahren. Auch die Begleiterin des Schwerverletzten musste vor Ort ärztlich betreut werden. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Experten der Unfallaufnahmegruppe der Polizei Rhein-Sieg-Kreis dokumentierten die umfangreichen Unfallspuren. Darum war die Unfallstelle bis circa 14.15 Uhr im Bereich zwischen der Landstraße 86 (L86) und der Winterscheider Mühle gesperrt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell