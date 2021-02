Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei zieht PKW nach wiederholter Drogenfahrt ein

Siegburg (ots)

Seit mehreren Monaten beschäftigte die Polizei Siegburg ein 34-jähriger Mann, der wiederholt unter Drogeneinfluss mit seinem Auto unterwegs ist. Einen Führerschein konnte der Siegburger auch nie vorweisen.

Gestern Abend (24.02.2021) fiel er gegen 21.00 Uhr fahrend auf der Kaldauer Straße auf. Aufgrund der Erfahrungen aus vorangegangen Einsätzen, in denen der 34-Jährige aufgrund seines Drogenkonsums unberechenbar reagierte, wurde der Anhalte- und Kontrollvorgang durch zwei Streifenwagen durchgeführt. Der Siegburger am Steuer seines schwarzen BMW reagierte auf Ansprache teilnahmslos und desorientiert. In der nächsten Sekunde aufbrausend und aggressiv. Offensichtlich stand er wieder unter Drogeneinfluss. Er wurde im Streifenwagen zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gefahren. Während der Fahrt zur Klinik verhielt er sich ruhig.

Bei der Blutprobenentnahme durch einen Krankenhausarzt kippte die Stimmung des 34-Jährigen in Aggressionen gegenüber dem Mediziner. Die anwesenden Polizeibeamten überwältigten den Siegburger und der Arzt konnte die Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss nur unter körperlichem Zwang entnehmen. Anschließend führten die Beamten den 34-Jährigen aus dem Krankenhaus und erteilten ihm einen Platzverweis, da mit seiner Rückkehr zu rechnen war. Die Polizisten behielten Recht, denn nach wenigen Minuten erschien der Drogensünder wieder am Krankenhaus und forderte lautstark und aggressiv um Einlass.

Zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen Polizeibeamte den Siegburger in Gewahrsam und er verbrachte den Rest der Nacht in einer Polizeizelle.

Zur Verhinderung, dass der 34-Jährige fortgesetzt mit seinem BMW SUV unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein herumfährt, wurde der Wagen samt Schlüssel mit dem Ziel der dauerhaften Einziehung sichergestellt. Das Ermittlungsverfahren dauert an. (Bi)

