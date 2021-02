Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Der Bezirksdienst in Windeck zieht in neue Diensträume

Windeck (ots)

Am 01.03.2021 wird der Bezirksdienst Windeck in neue Räume umziehen. Bislang waren die drei Polizeihauptkommissare Michael Schütthof, Ralf Joachim Weber und Eric Kramp im Rathaus Windeck in der Rathausstraße 12 beheimatet. Nach vielen Jahren wurde nun ein Umzug notwendig. Weite Wege bleiben den Bürgerinnen und Bürgern aber erspart, denn der Bezirksdienst bezieht Räume im Bürgeramt der Gemeinde Windeck in der Rathausstraße 16 (ehemaliges WTE-Gebäude). Am Umzugstag, am kommenden Montag, werden die Bezirksbeamten nur eingeschränkt erreichbar sein. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Eitorf unter der Telefonnummer 02241 541-3421. Ab Dienstag, 02.03.2021, sind sie in gewohnter Form persönlich oder telefonisch unter 02241 541-3471 und -3472 für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. (Bi)

