Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrssünder mit Haftbefehl gesucht

Lohmar (ots)

Ein 21-jähriger Lohmarer ist gestern Abend (23.02.2021) einer Polizeistreife aufgefallen, weil er mit seinem VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Walterscheid-Müller-Straße in Lohmar umherfuhr. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann auf Drogen und Alkohol. Beim Drogentest reagierte das Testgerät positiv. Der 21-Jährige räumte ein, vor mehreren Wochen Drogen konsumiert zu haben. Im Krankenhaus wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss entnommen. Die Weiterfahrt mussten die Beamten dem Lohmarer gar nicht erst untersagen. Da er vom Amtsgericht Emden per Haftbefehl gesucht wurde, ging es für ihn nach der Blutprobenentnahme sofort in die Justizvollzugsanstalt. Wegen eines Betrugsdeliktes war noch eine Jugendarreststrafe von zwei Wochen offen. (Bi)

