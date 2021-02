Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe hatten es auf Kfz-Kennzeichen abgesehen

Hennef (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag (21.02.2021), in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 09.30 Uhr, sind im Bereich Hennef-Ortsmitte reihenweise Kfz-Kennzeichen gestohlen worden. Zumeist wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Insgesamt 15 Geschädigte aus dem Bereich Wingenshof, Bonner Straße, Auf dem Blocksberg und der Bröltalstraße haben sich bisher bei der Polizei in Hennef gemeldet. Hinweise zu mutmaßlichen Tätern liegen bislang nicht vor, daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nach etwas Verdächtiges beobachtet? Meldungen bitte an die Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell