Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bei Zusammenstoß zweier Motorradfahrer sterben beide Fahrer

Much / L 312 (ots)

Am heutigen Samstag, dem 20.02.2021 um 15:18 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall von zwei Motorradfahren gemeldet. Aufgrund der Angaben in dem Notruf wurde neben der Polizei auch zwei Rettungshubschrauber, 2 Rettungswagen und die Feuerwehr Much alarmiert. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 46jähriger Kölner Motoradfahrer in Begleitung eines weiteren Kradfahrers der L 312 von Much-Marienfeld kommend in Richtung Ruppichteroth. Ihm kam ein 50jähriger Motoradfahrer aus Euskirchen entgegen, der ebenfalls in Begleitung eines weiteren Kradfahrers war. Wahrscheinlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Kölner Kradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Euskirchener. Beide Unfallbeteiligten verstarben aufgrund ihrer schweren Verletzungen, trotz intensiver Maßnahmen der Notfallmediziner, vor Ort. Die beiden Begleiter waren nicht in den Unfallhergang verwickelt. Sie wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut. Die Angehörigen wurden benachrichtigt. Die beiden Motorräder wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Unfallstelle ist bis zur abschließenden Unfallaufnahme noch komplett, voraussichtlich bis 19:00 Uhr, gesperrt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell