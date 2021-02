Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermisste 16-Jährige "Ronja" wieder zurück

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis/Landkreis Neuwied (ots)

Am Freitag, 19.02.2021, konnte die von der Polizei in Bonn, im Landkreis Neuwied und im Rhein-Sieg-Kreis gesuchte vermisste 16-jährige "Ronja" von der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis wohlbehalten angetroffen und zurück in ihre Wohngruppe in einer Bonner Klinik geführt werden. (JK)

