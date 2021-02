Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall auf eisglatter Straße

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am 19.02.2021 gegen 07:40 Uhr verunglückte eine Fahrerin mit ihrem VW Polo auf der Overather Straße in Neunkirchen-Seelscheid. Die 52-jährige Neunkirchen-Seelscheiderin war auf der Overather Straße (L 318) von Oberheister in Richtung Nackhausen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung nach Oberheimbach geriet der Pkw in einer leichten Linkskurve auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Polo rutschte eine kleine Böschung hinab, überschlug sich und blieb auf der linken Seite liegen. Die Fahrerin konnte das Auto nahezu unverletzt verlassen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste geborgen und abtransportiert werden.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell