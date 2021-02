Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bäckerei

Windeck (ots)

In der Nacht zu Montag (15.02.2021) sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in Windeck-Rosbach eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstüre der Bäckerei in der Rathausstraße auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten.

Sie durchsuchten die Räume nach geeignetem Diebesgut und hebelten einen Tresor auf. Anschließend flüchteten sie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag vom Tatort. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421. (Mi)

