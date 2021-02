Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: LKW-Fahrer bei Unfall mit Gabelstapler schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Am 16.02.2021 gegen 08:20 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem schweren Unfall auf einem Firmengelände an der Camp-Spich-Straße in Troisdorf gerufen. Ein 29-jähriger LKW-Fahrer hatte die Firma angefahren und an der Anlieferungsrampe mit dem Ausladen der Güter begonnen. Dabei stürzte er aus noch ungeklärten Gründen mit einem Gabelstapler von der Rampe und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt, der den noch ansprechbaren Mann nach Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Kölner Klinik flog.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell