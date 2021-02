Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher erbeuten Reinigungsmittel für mehrere tausend Euro

Eitorf (ots)

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Eitorf stellte bei Dienstantritt am Donnerstagmorgen (11.02.2021) fest, dass die Wertstoffmülltonne des Siegtalgymnasiums im Foyer stand. Dies kam ihm verdächtig vor und er begab sich auf Spurensuche. Er stellte fest, dass das Lagerregal für Reinigungs- und Verbrauchsmittel im Heizungsgebäude, das das Gymnasium und das angrenzende Hermann-Weber-Bad versorgt, geplündert worden war. Auch die Räume der Haustechniker waren offensichtlich betreten worden. Wie die Täter in den katakombenartigen Gebäudekomplex gelangt waren, war zunächst unklar. Mutmaßlich waren sie über den sogenannten "Flutkeller" eingedrungen. Über eine Luke im Boden an einem Nebengebäude gelangten die Einbrecher in den Versorgungsschacht unter den Gebäuden, in denen die Ver- und Entsorgungsleitungen verlaufen. Von dort fanden sie offensichtlich einen Zugang zum Heizungsgebäude. Sie stahlen mehrere Großkanister Reinigungsmittel, mehrere hundert Putztücher und tausende Einweghandschuhe. Zum Transport benutzten sie offensichtlich die im Foyer vorgefundene Wertstoffmülltonne. Der Wert der Beute wird mit circa 15.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeug in der Zeit zwischen Mittwoch (10.02.2021), 15.00 Uhr, und Donnerstag (11.02.2021), 07.00 Uhr, im Bereich der Schule beobachtet haben. Hinweise an die Telefonnummer 02241 541-3421. (Bi)

