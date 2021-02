Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher scheitert an Mehrfachverglasung und Hausbewohnerin

Lohmar (ots)

Die Bewohnerin eines Reihenhauses "An den Steinen" in Lohmar nahm gestern Mittag (10.02.2021/12.00 Uhr) im Obergeschoss ihres Eckhauses ein Bad. Während sie ihr Bad genoss, klingelte es mehrmals an der Haustür. Sie öffnete nicht und blieb in der Badewanne. Wenige Minuten später hörte sie einen lauten Knall aus dem Wohnzimmer. Sie stieg aus der Badewanne und ging nach unten. Sie sah, dass die Scheibe der rückwärtigen Terrassentür gesplittert war und ein fremder Mann im Garten stand. Der mit einer roten Jacke und einer blauen Jeanshose bekleidete Einbrecher hatte versucht, mit einem Stein die Mehrfachverglasung der Terrassentür zu durchwerfen. Dies war ihm nicht gelungen. Die Frau nahm allen Mut zusammen, öffnete die Tür und vertrieb den 25 bis 30 Jahre alten Mann. Der Unbekannte sprang über den Gartenzaun und den angrenzenden Jabach und flüchtete dann zu Fuß weiter in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

