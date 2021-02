Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Achtung Betrug: Vermeintlicher Wasserschaden bei Energiemessung entdeckt

Lohmar/Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Die Polizei Rhein-Sieg-Kreis warnt vor Betrügern, die derzeit in Teilen NRWs und auch im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs sind. Bisher sind Fälle aus Lohmar und Neunkirchen-Seelscheid bekannt. Die Masche der Betrüger läuft wie folgt ab: Telefonisch meldet sich - meist bei älteren Leuten - ein Mitarbeiter einer Firma, die angeblich im Auftrag der Gemeinde Messungen (bspw. im Bereich Umwelt und Energie) durchführt. In dem Telefonat kündigt der Mitarbeiter an, am folgenden Tag vorbeizukommen. Während der Messungen entdeckt der Mitarbeiter dann einen angeblichen Schaden am Haus, beispielsweise einen Wasserschaden. Daraufhin versucht er, die Hausbewohner zu überreden, den Schaden beheben zu lassen - von einem Fachmann, den er selbst sofort verständigen könnte. Dieser angebliche Fachmann wiederum bietet nach Betrachtung des "Schadens" eine Reparatur zu einem völlig überzogenen Preis an. (fh)

Die Polizei rät:

-Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, rufen Sie selbst bei Ihrer Gemeinde an und fragen, ob diese derartige Messungen in Auftrag gegeben hat. -Bei angeblich entdeckten Schäden an Ihrem Haus, ziehen Sie eine bekannte, ortsansässige Firma hinzu, die den angeblichen Schaden begutachtet. -Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu einer sofortigen Reparatur überreden. Ziehen Sie im Zweifel die Polizei hinzu. -Warnen Sie Ihre älteren Verwandten und Bekannten vor dieser Masche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell