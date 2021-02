Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Windeck

Windeck (ots)

Am 05.02.2021 gegen 06:30 Uhr wollte ein 58-jähriger Windecker in Begleitung seiner Familie mit dem Pkw aus einer Grundstückszufahrt an der Obernauer Straße in Windeck-Roth nach links auf die Obernauer Straße abbiegen. Er übersah dabei einen Pkw, der sich vorfahrtberechtigt von links auf der Obernauer Straße der Einmündung näherte. Das Fahrzeug lenkte ein 21-Jähriger aus Windeck. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des 58-Jährigen zunächst gegen ein Verkehrszeichen und rollte auf ein angrenzendes Privatgrundstück, wo der Wagen einen Holzzaun durchbrach, einen mehrere Meter tiefen Hang hinabrutschte und schließlich von der Hauswand eines Wohngebäudes aufgehalten wurde. Die Wand wurde erheblich beschädigt. Bei dem Unfall wurden die 47-jährige Beifahrerin und der 13-jährige Sohn auf dem Rücksitz leicht verletzt. Auch der 21-Jährige in dem anderen beteiligten Fahrzeug erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell