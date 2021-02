Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Mähroboter aus Baumarkt gestohlen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 02.02.2021, drangen Einbrecher in das umzäunte Gelände eines Baumarktes am Heuserweg in Troisdorf-Spich ein. Die Täter schnitten ein Loch in einen Stabmattenzaun, um zu einem überdachten Lagerbereich zu gelangen. Von dort entwendeten sie insgesamt fünf verpackte Mähroboter der Marken Worx, Einhell, LandXcape und Gardena. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

