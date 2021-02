Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdächtiger nach Diebstahl in Mucher Kirche festgenommen

Much (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Dienstag (02.02.2021) gegen 11:30 Uhr bei der Polizei. Er hatte beobachtet, wie ein Mann Geld aus dem Opferstock der Katholischen Pfarrkirche Sankt Martinus entwendete. Der Verdächtige hatte schmale Metallstangen benutzt, um das Geld aus der Einwurföffnung des Behälters zu fischen. Ein Streifenteam der Wache Eitorf war binnen weniger Minuten vor Ort und konnte den mutmaßlichen Täter noch in der Kirche antreffen. Sofort räumte der Verdächtige den Diebstahl ein. Er hatte einen zweistelligen Betrag entwendet, der sichergestellt wurde. Weiterhin fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug bei ihm, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Der 34-Jährige ohne Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen, ob er weitere Straftaten begangen hat, dauern an.(Ri)

