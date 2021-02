Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Briefkasten der Bußgeldstelle in Sankt Augustin gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, zwischen dem 29.01.2021, und dem 01.02.2021, haben Unbekannte einen Briefkasten der Bußgeldstelle der Kreisverwaltung an der Außenstelle in Sankt Augustin entwendet. Die Behörde ist an der Rathausallee im Gebäude des Technologieparks untergebracht. Die Täter rissen den Metallkasten von der Stahlhalterung und trugen ihn zu einer nahe gelegenen Wendeltreppe, um ihn aufzubrechen. Der gesamte Inhalt wurde entwendet. Welche Absicht die Ungekannten verfolgt haben, ist unklar. Wertsachen befinden sich in der Regel nicht im Schriftverkehr einer Bußgeldstelle. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

