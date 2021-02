Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

53797 Lohmar (Wahlscheid), Schiffather Str. (K39) (ots)

Mo., 01.02.2021, 16:10 Uhr: Ein 34järiger Lohmarer befährt mit seinem VW Scirocco die K39, von Oberscheid kommend, in Richtung Agger. In einer leichten Rechtskurve kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidiert dort frontal mit einem entgegen kommenden Toyota Aigo, an dessen Steuer ein 70jähriger Lohmar sitzt. Durch den Zusammenstoß werden beide Autofahrer verletzt. Der 34jährige kann nach ambulanter Behandlung aus KH Engelskirchen entlassen werden, der 74jährige muss aufgrund seines Verletzungsbildes zunächst zur weiteren Beobachtung stationär im KH Siegburg verbleiben. An den PKW entsteht aufgrund der massiven Frontbeschädigungen jeweils Totalschaden; beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die K39 bleibt während der Unfallaufnahme (16:30 bis 18:00 Uhr) im betroffenen Bereich komplett gesperrt. (flo)

