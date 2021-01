Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Sachschaden; So., 31.01.2021; 12:31 Uhr

Sankt Augustin (ots)

Ein 86-jähriger Siegburger parkte seinen Renault Twingo E-Modell auf dem Parkstreifen der Granthamallee in Sankt Augustin aus. Durch einen Bedienungsfehler geriet das Fahrzeug außer Kontrolle. Der Senior fuhr über den Gehweg in die Fassade der Häuserzeile. Direkt neben der BB Bank prallte der Pkw gegen die verglaste Eingangstür einer IT Firma und beschädigte diese schwer. Die Statik des Gebäudes ist nicht beeinträchtigt. Der Hausmeister übernahm die Sicherung. Das Fahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein zunächst angeforderter Rettungswagen konnte abbestellt werden. Die Bergung durch ein Abschleppunternehmen gestaltete sich aufwendig. Bekannte des Siegburgers erschienen vor Ort und übernahmen die Betreuung. Die Höhe des Schadens ist steht derzeit noch nicht fest - von mehreren tausend Euro ist auszugehen. (Mac.)

