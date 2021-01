Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Fotogeschäft

Hennef (ots)

In einen Fotoladen mit Kioskbetrieb an der Frankfurter Straße in Hennef brachen Täter in der Nacht zum 25.01.2021 ein. Die Täter hebelten die Eingangstür des nahe der Einmündung zur Kaiserstraße gelegenen Geschäftes auf. Sie öffneten die beiden Kassen gewaltsam und entwendeten das Bargeld. Weiterhin stahlen sie diverse Tabakwaren und zwei Spiegelreflexkameras der Marke Nikon. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3521 zu melden.(Ri)

