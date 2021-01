Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bäckerei

Windeck (ots)

In der Nacht zu Dienstag (25.01.2021) wurde in eine Bäckerei im Bahnhofsgebäude in Windeck-Schladern eingebrochen. Unbekannte Täter brachen ein zum Bahnsteig hin gelegenes Fenster auf und stiegen in die Verkaufsräume ein. Sie hebelten einen Stahltresor auf und entwendeten einen kleineren vierstelligen Bargeldbetrag sowie einen Behälter mit Wechselgeld. Die Täter verließen das Gebäude auf dem Weg, den sie gekommen waren. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell